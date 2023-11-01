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СНГ 01.11.2023 13:03

Токаев совершит визит во Францию в 2024 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с визитом в Париж.

"Я пригласил господина президента посетить Париж в будущем году и быть почетным гостем на нашем форуме Мира в Париже", - сказал Макрон по итогам переговоров с президентом Казахстана в Астане.

"Спасибо за приглашение. Поеду с официальным визитом", - ответил Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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