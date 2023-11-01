Астана готова нарастить поставки нефти во Францию, видит потенциал в поставках урана

Казахстан готов нарастить поставки нефти во Францию и видит потенциал в экспорте урана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Астане с официальным визитом находится президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая на казахстанско-французском бизнес-форуме, Токаев обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. "В число таких приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор. Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта", - говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

Кроме того, как полагает Токаев, "большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики".

"Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Токаева.

Глава Казахстана считает также, что интересы двух стран также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. "Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - констатировал он.

В качестве примера одного из таких проектов Токаев назвал инвестиции французской компании Total Energies в размере $1,3 млрд в создание в Казахстане ветропарка мощностью 1 ГВт.

Огромный потенциал, по его мнению, имеется также и в области "зеленого" водорода. "В случае успешной реализации проекта Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом жизненно важном секторе, будь то производство, передача технологий или проведение экспертиз", - заключил Токаев.