Капремонт энергокомбината на западе Казахстана, где произошли аварии, запланирован до 2028г

Ремонтные работы на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), где летом произошло несколько аварий, планируется провести в 2024-2027 годах. С ходом подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону ознакомился в ходе поездки в Мангистаускую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба главы правительства.

"Смаилову доложили, что в связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется капитальный ремонт энергоблока №3 с частичной модернизацией в 2024 году. Запланирован также капитальный ремонт с полной модернизацией энергоблока №2 в 2025 году и энергоблока №1 в 2026 году. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока №4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации - IV квартал 2027 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за счет модернизации действующих энергоблоков и строительства нового ожидается увеличение генерации суммарно на 420 МВт.

Вместе с тем, на сегодня готова техническая документация и получены положительные заключения госэкспертизы по проектам строительства двух водогрейных котлов и модернизации котлоагрегата №7 на ТЭЦ-1, модернизации котлоагрегата №10 и реконструкции турбоагрегата №7 на ТЭЦ-2 с заменой на конденсационную турбину. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.

МАЭК - единый энерго- и водопроизводящий комплекс, основной задачей которого является обеспечение Мангистауской и частично Атырауской областей электроэнергией, города Актау - тепловой энергией, питьевой, горячей и технической водой. Износ основного оборудования здесь составляет более 80%, что приводит к аварийным ситуациям. В настоящее время договоры с поставщиками нового оборудования заключены, ожидаемый срок поставки - ноябрь-декабрь текущего года.

Смаилов также поручил завершить до конца текущего года модернизацию опреснительного завода "Каспий" с увеличением мощности с 20 тыс. до 40 тыс. кубометров в сутки. В настоящее время строительные работы по проекту выполнены на 90%.

"С учетом ежегодного роста населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря появилась необходимость увеличить производство питьевой воды" (. . .) Со стороны правительства оказана необходимая финансовая поддержка. Акимату (администрации - ИФ) области нужно завершить данный проект до конца года, чтобы люди были обеспечены водоснабжением в полном объеме", - цитирует пресс-служба премьера.

Как сообщалось, 3 июля на МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле произошла вынужденная остановка первого энергоблока, произошел наброс мощности на транзитную ЛЭП 220 кВ Актау - Атырау - Уральск - ЕЭС России, в результате сработала противоаварийная автоматика с отключением линий 220 кВ Тенгиз - Бейнеу. Как следствие, энергосистема Мангистауской области перешла на изолированную работу с понижением частоты и отключением потребителей. Далее развитие аварии перешло на Атырауский энергоузел с выведением в изолированную работу электростанций "Тенгизшевройла" (оператор разработки месторождения Тенгиз), NCOC (оператор Кашагана), Атырауской ТЭЦ, Атырауского НПЗ, КТК-К, половины города Атырау и районов области.