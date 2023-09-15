В Азербайджан за 8 месяцев импортированы автомобили стоимостью свыше $1 млрд

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-августе 2023 года составил 65 726 единиц (рост по сравнению с январем-августом 2022 года на 33,5%) общей стоимостью $1 млрд 68 млн 364,11 тыс. (рост на 62,4%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 60 922 ед. (рост на 33,8%) стоимостью $964 млн 581,94 тыс. (рост на 84,9%). В том числе, завезено 1 803 электрокара на $74 млн 136,17 тыс. и 9 640 единиц гибридных автомобилей на сумму $222,364 млн.
Кроме этого, в Азербайджан импортировано 4 483 ед. (рост на 40%) на $70 млн 919,13 тыс. (рост на 7%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 240 ед. моторных транспортных средств спецназначения (рост на 23,1%) на $27 млн 371,16 тыс. (рост на 12,6%).
Также за отчетный период в республику ввезена 81 единица моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад в 4,1 раза) на $5 млн 491,88 тыс. (спад в 8,3 раза).
Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2022 году составил 74,577 тыс. единицы общей стоимостью $1 млрд 57 млн 792,37 тыс.
Х.Насирзаде
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