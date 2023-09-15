Азербайджан за 8 месяцев увеличил экспорт в РФ на 46%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-августа 2023 года составил $2 млрд 786 млн 710,64 тыс., что на 26,8% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,85% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-август 2023 года и РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $794 млн 478,5 тыс. (рост на 46,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,26% азербайджанского экспорта (РФ занимает 5-ое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).

Импорт российской продукции в Азербайджан составил $1 млрд 992 млн 232,14 тыс. (рост на 20,5%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,87% (РФ является импортером №1 в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-августе 2023 года составило $1 млрд 197 млн 753,64 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс. (+23,9% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде