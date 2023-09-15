Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

Бизнес и законодательство 15.09.2023 17:02

Азербайджан за 8 месяцев увеличил экспорт в РФ на 46%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-августа 2023 года составил $2 млрд 786 млн 710,64 тыс., что на 26,8% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,85% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-август 2023 года и РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $794 млн 478,5 тыс. (рост на 46,1%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,26% азербайджанского экспорта (РФ занимает 5-ое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).

Импорт российской продукции в Азербайджан составил $1 млрд 992 млн 232,14 тыс. (рост на 20,5%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,87% (РФ является импортером №1 в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-августе 2023 года составило $1 млрд 197 млн 753,64 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс. (+23,9% от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГТК, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


Похожие новости


Баку и Москва обсудили проблемы транспортных очередей на азербайджано-российской границе при экспорте сельхозпродукции Азербайджано-российский товарооборот за 8 месяцев вырос на 23%, экспорт в РФ - сократился на 0,3% Азербайджан в 2022г введет в строй новый таможенный пост на границе с Россией Товарооборот между Азербайджаном и РФ за 11 месяцев превысил показатель 2017 года - ГТК Азербайджанские и российские таможенники договорились решить проблему компании Amoris при экспорте яблок и томатов в РФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az