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Внешняя политика 16.10.2023 17:15

Азербайджан увеличил за 9 месяцев экспорт в РФ на 38%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2023 года составил $3 млрд 133 млн 541,92 тыс., что на 23,5% больше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,01% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-сентябрь 2023 года и РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $864 млн (рост на 37,7%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,26% азербайджанского экспорта (РФ занимает 5-ое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).

Импорт российской продукции в Азербайджан составил $2 млрд 269 млн 541,46 тыс. (рост на 18,8%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,99% (РФ является импортером №1 в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-сентябре 2023 года составило $1 млрд 405 млн 541тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс. (+23,9% от показателя 2021 года).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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