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Дальнее зарубежье 15.09.2023 22:45

Решить вопрос о передаче Украине ракет Taurus - не так просто, как кажется - глава МИД ФРГ

Власти ФРГ активно обсуждают, можно ли передать Украине крылатые ракеты Taurus, заявила в пятницу глава немецкого МИД Анналена Бербок.

"В этом случае есть серьезные вопросы, которые нужно обсудить. И все не так просто, как кажется", - заявила она на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

При этом Бербок напомнила, что с самого начала боевых действий на Украине западные страны предупреждали Киев, что передаваемое вооружение разрешается применять "исключительно для защиты территории Украины".

Со своей стороны, Блинкен, говоря о применении Киевом ракет и иного вооружения, отметил, что "мы не призываем использовать оружие за пределами Украины и не помогаем Киеву наносить удары за пределами его территории". При этом он отметил, что украинские военные, получая иностранное оружие, на практике сами принимают решения, как его использовать. "Все, что касается определения целей, - это украинские решения", - сказал глава Госдепартамента.

Еще летом немецкие СМИ сообщали, что власти ФРГ вскоре могут объявить о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км.

По данным СМИ, бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность.

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Тэги: ФРГ, РАКЕТЫ, УКРАИНА


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