Шольц не хочет быть соучастником войны на Украине, отказывает Киеву в поставках ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не желает прямого участия Германии в конфликте на Украине, поэтому не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus.
"Шольц сказал в Берлине, что он не желает ситуации, когда немецкие знания напрямую используют для ударов по российским целям", - информирует издание "Фокус".
"Я удивлен, что некоторые совсем не волнуются, вовсе не задумываются вот над чем: наши поступки в некоторой степени могут привести к соучастию в войне", - отметил канцлер.
По его словам, его "очень раздражает", что нынешние дебаты вокруг военной помощи Украине концентрируются на одной системе вооружений - ракетах Taurus; в то время как Украине в принципе не хватает боеприпасов.
"Фокус" напоминает, что ранее среди соратников Шольца в Социал-демократической партии в составе правящей коалиции ФРГ звучали призывы поставить Украине ракеты Taurus.
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