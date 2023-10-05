ФРГ пока не хотят передавать Украине ракеты Taurus

Власти Германии в настоящее время не собираются отправлять Украине авиационные крылатые ракеты Taurus, сообщает в среду "Бильд" со ссылкой на источники.
"Немецкое правительство в обозримом будущем не планирует поставок украинской армии срочно запрашиваемых ракет Taurus. Об этом "Бильд" стало известно из правительственных кругов в ФРГ и на Украине", - информирует газета.
По данным издания, власти Германии еще не направляли официальный отказ в Киев, но в самой ФРГ этот вопрос пока что считается решенным.
"Бильд" также пишет, что британские правительственные чиновники за прошедшие недели пытались убедить Берлин отправить ракеты Taurus на Украину.
В мае сообщалось, что Лондон направляет Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В июле президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Париж поставит Украине многоцелевые высокоточные крылатые ракеты большой дальности SCALP.
В начале июля Шольц в интервью ARD в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине ракеты Taurus, сказал, что ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ.
Тем не менее в сентябре Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 400 млн евро, включая дополнительные боеприпасы, защитные транспортные средства и системы разминирования.
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