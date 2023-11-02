Германия передала Украине две РЛС, партии БТР, морских и разведывательных беспилотников

Германия поставила Украине 12 бронетранспортеров, пять надводных безэкипажных аппаратов и семь разведывательных БПЛА Primoco One, сообщили в Минобороны ФРГ.
Согласно заявлению ведомства, Украина получила уже 20 надводных безэкипажных аппаратов.
Также Киеву направили две многофункциональные РЛС средней дальности TRS-4D - вдобавок к четырем ранее поставленным, 2 системы защиты вертолетов AMPS, четыре тягача и четыре прицепа, 12 грузовиков MAN TGS. Украина получила 32 терминала управления спутниковой связи SATCOM, 30 тыс. комплектов зимней одежды, баллистические очки.
Сообщается, что ФРГ при финансовой поддержке Дании намерена поставить Украине 25 танков Leopard 1 A5 (Киев уже получил 20 этих машин).
Также в планах отправка 11 БПЛА Primoco UAV, 14 систем защиты вертолетов AMPS, 13 грузовиков MAN TGS.
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