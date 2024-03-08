Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости покончить с дискуссиями о размещении западных войск на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу заявил, что нужно заканчивать с обсуждением варианта направить войска западных стран на Украину, он неприемлем.
"На самом деле никто не хочет размещения сил на Украине. Сейчас идет дискуссия на данную тему, и нам нужно остановиться на этом месте", - приводит издание "Хандельсблатт" слова министра в ходе визита в Хельсинки.
Также он выступил против передачи новых полномочий Еврокомиссии в области обороны. Писториус напомнил, что организация обороны в ЕС обеспечивается за счет механизмов, действующих между национальными государствами, поэтому, первым делом, необходим постоянный формат Совета ЕС на уровне министров обороны.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предположил на пресс-конференции, что в будущем страны Запада могут направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, такие войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.
Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, тоже раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.
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