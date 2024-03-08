Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

07.03 $/bbl +/- WTI 78.93 -0.20 Brent 82.96 0.00
Дальнее зарубежье 08.03.2024 16:30

Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости покончить с дискуссиями о размещении западных войск на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в пятницу заявил, что нужно заканчивать с обсуждением варианта направить войска западных стран на Украину, он неприемлем.

"На самом деле никто не хочет размещения сил на Украине. Сейчас идет дискуссия на данную тему, и нам нужно остановиться на этом месте", - приводит издание "Хандельсблатт" слова министра в ходе визита в Хельсинки.

Также он выступил против передачи новых полномочий Еврокомиссии в области обороны. Писториус напомнил, что организация обороны в ЕС обеспечивается за счет механизмов, действующих между национальными государствами, поэтому, первым делом, необходим постоянный формат Совета ЕС на уровне министров обороны.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предположил на пресс-конференции, что в будущем страны Запада могут направить войска на Украину. Позже французские власти пояснили, что, по их замыслу, такие войска не должны участвовать непосредственно в боевых действиях.

Лидеры европейских стран и США отвергли предложения Макрона. Французские оппозиционные партии, которые удерживают большинство в Национальном собрании, тоже раскритиковали слова президента и предупредили, что ему не стоит делать подобные заявления, не проконсультировавшись с парламентом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВОЙСКА, ОТКАЗ


Похожие новости


Шольц не хочет быть соучастником войны на Украине, отказывает Киеву в поставках ракет Taurus ФРГ обещает поставить Украине 120 тыс. артснарядов Шольц и Зеленский подписали соглашение Украины и ФРГ по безопасности Германия передала Украине новый пакет военной помощи ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро, в него войдут четыре ЗРК IRIS-T Германия передала Украине еще 10 танков Leopard В ФРГ обещают нарастить поддержку Украины в следующем году Германия передала Украине две РЛС, партии БТР, морских и разведывательных беспилотников ФРГ пока не хотят передавать Украине ракеты Taurus Германия намерена поставить Украине системы ПВО для защиты поставок зерна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az