ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро, в него войдут четыре ЗРК IRIS-T

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев объявил об очередном пакете военной помощи Украине - на сумму в 1,3 млрд евро, сообщает во вторник "Бильд".
По данным газеты, в него войдут еще четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T.
Кроме того, Берлин намерен передать Киеву 20 тыс. снарядов калибра 155 мм, 60 разведывательных БПЛА различных типов и не менее 25 радаров для борьбы с беспилотниками.
Ранее во вторник Писториус прибыл на Украину с визитом, о котором предварительно не сообщалось.
ФРГ считается вторым по значению поставщиком военной помощи Украине.
В ноябре немецкие СМИ сообщали, что, по их данным, правительство ФРГ намерено в 2024 году выделить 8 млрд евро на оказание военной помощи Украине. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.
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