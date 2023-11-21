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Дальнее зарубежье 21.11.2023 17:51

ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро, в него войдут четыре ЗРК IRIS-T

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев объявил об очередном пакете военной помощи Украине - на сумму в 1,3 млрд евро, сообщает во вторник "Бильд".

По данным газеты, в него войдут еще четыре зенитных ракетных комплекса (ЗРК) IRIS-T.

Кроме того, Берлин намерен передать Киеву 20 тыс. снарядов калибра 155 мм, 60 разведывательных БПЛА различных типов и не менее 25 радаров для борьбы с беспилотниками.

Ранее во вторник Писториус прибыл на Украину с визитом, о котором предварительно не сообщалось.

ФРГ считается вторым по значению поставщиком военной помощи Украине.

В ноябре немецкие СМИ сообщали, что, по их данным, правительство ФРГ намерено в 2024 году выделить 8 млрд евро на оказание военной помощи Украине. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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