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Дальнее зарубежье 19.03.2024 16:30

Писториус объявил о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Берлин выделяет пакет военной помощи Украине на 500 млн евро, в него войдут 10 тыс. артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера, заявил во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"У нас есть пакет помощи Украине на 500 млн евро", - приводит издание "Вельт" слова министра, участвующего во встрече контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

Также ФРГ намерена покрыть расходы, связанные с приобретением 180 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии, и собирается заказать на своих предприятиях еще 100 тыс. снарядов для Киева.

Писториус повторил, что в данный момент планов направлять немецких военнослужащих на Украину нет.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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