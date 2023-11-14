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Дальнее зарубежье 14.11.2023 20:51

Германия передала Украине еще 10 танков Leopard

Берлин за неделю направил Украине 10 танков Leopard 1 A5, еще 14 гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206 и пять двухсекционных вездеходов Warthhog для оказания помощи раненым, сообщили во вторник в Минобороны ФРГ.

Согласно заявлению ведомства, ФРГ также поставила Киеву 1 тыс. 20 снарядов калибра 155 мм и 1,4 млн патронов, 10 разведывательных беспилотников VECTOR, одну машину разминирования Wisent 1.

Также Украине направлены 3 машины для пограничников, четыре тягача и четыре прицепа, 16 грузовиков Zetros, 13 грузовиков MAN TGS. Отправлены 14 наземных радиолокационных станций типа GO12, 10 тыс. комплектов баллистических очков.

Кроме того, Берлин планирует направить Украине еще пять двухсекционных вездеходов Warthhog для помощи раненым.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия значительно расширит помощь Украине в следующем году.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщали, что, по их данным, правительство ФРГ намерено в 2024 году выделить 8 млрд евро на оказание военной помощи Украине. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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