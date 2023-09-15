США могут на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине

Администрация США в течение следующей недели, вероятно, объявит об очередном транше военной помощи Киеву, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы объявляем о пакетах помощи, по сути, примерно каждые две недели (...). И можно ожидать, что в течение следующей недели станет известно об очередном транше", - сказал он на брифинге в Белом доме.