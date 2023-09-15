США могут на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине

Администрация США в течение следующей недели, вероятно, объявит об очередном транше военной помощи Киеву, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы объявляем о пакетах помощи, по сути, примерно каждые две недели (...). И можно ожидать, что в течение следующей недели станет известно об очередном транше", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Алиев соболезнует Аль-Манфи в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений в Ливии
Заявления представительницы Госдепа противоречат договоренности, достигнутой в ходе контактов Алиева и Блинкена - МИД
Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе прорыть новые траншейные дороги - Минобороны Азербайджана
Капремонт энергокомбината на западе Казахстана, где произошли аварии, запланирован до 2028г
Fitch прогнозирует цену нефти $75 за баррель в 2024г, $70 - в 2025г
Запасы цветных и драгметаллов в Казахстане без активизации ГРР могут истощиться за 10-15 лет
Apple выпустит во Франции обновление ПО для снижения излучения от iPhone 12
Германия в январе-июле поставила в Азербайджан фармпродукцию почти на 26 млн евро
ЮНЕСКО не стала вносить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой исчезновения
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС