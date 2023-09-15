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15.09.2023 21:59

США могут на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине

Администрация США в течение следующей недели, вероятно, объявит об очередном транше военной помощи Киеву, заявил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы объявляем о пакетах помощи, по сути, примерно каждые две недели (...). И можно ожидать, что в течение следующей недели станет известно об очередном транше", - сказал он на брифинге в Белом доме.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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