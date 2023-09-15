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Дальнее зарубежье 15.09.2023 22:37

Байден на следующей неделе проведет несколько встреч с зарубежными коллегами, в том числе из стран ЦА и Украины

Президент США Джо Байден на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН встретится с рядом глав государств, в том числе с лидерами стран Центральной Азии, сообщили в пятницу в Белом доме.

По словам советника президента Джейка Салливана, во вторник Байден выступит с ежегодным обращением на ГА ООН и встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Президент также проведет встречу с президентами пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана", - сказал Салливан на брифинге, анонсируя программу Байдена на вторник.

Согласно расписанию Белого дома, в среду у Байдена запланированы двусторонние встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Салливан сообщил, что затем американский лидер вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, где в четверг примет президента Украины Владимира Зеленского.

"Это будет их третья встреча в Белом доме", - напомнил советник американского лидера.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧИ


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