Причины аварии станции «Луна-25» обнародуют в конце сентября

Комиссия по выяснению причин крушения станции "Луна-25" планирует завершить свою работу в конце сентября, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Я думаю, что где-то в конце сентября мы завершим работу и доведем до общественности основные причины", - сказал Борисов журналистам в пятницу.
По его словам, основной причиной аварии рассматривается отказ корректирующего двигателя из-за неправильной работы акселерометра, который должен был следить за изменениями скорости.
"Акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас. У нас существует около 16 версий, 11 мы уже проверили" - заявил Борисов.
Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.
21 августа Борисов сообщил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - отметил он.
25 августа Борисов заявил, что Россия после аварии аппарата "Луна-25" рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.
По его словам, России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке".
11 августа Борисов сообщил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" - на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".
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