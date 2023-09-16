Рост ВВП Азербайджана в 2023г составит 1,8%, в 2024-2025гг ускорится до 2,3% в год - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2023 году на уровне 1,8%, ожидает ускорения темпов роста в 2024-2025гг до 2,3% в год.

«Мы прогнозируем рост ВВП на 1,8% в 2023 году. Мы ожидаем, что рост составит в среднем 2,3% в 2024-2025 годах благодаря росту ненефтегазового сектора», сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию агентства.

По оценкам агентства, власти Азербайджана за счет определенных действий могут замедлить падение добычи нефти, которое составило 7,6% в 2022 году (676 тыс. б/с). «Мы также ожидаем дальнейшего роста добычи природного, если будут заключены контракты для увеличения объемов экспорта в Европу», - подчеркивает Fitch.

В тоже время в агентстве считают, что прогресс в направлении диверсификации экономики сдерживается значительным присутствием государства, ограниченным доступом к финансированию, проблемами управления и низкими иностранными инвестициями в неэнергетический сектор.

Агентство также отмечает замедление темпов инфляции, что связано, в том числе, с укреплением курса нацвалюты по отношению к валютам основных торговых партнеров, таким как Турция и Россия, а также снижением мировых цен на продовольствие. При этом в Fitch подчеркивают сохранение сильного давления на цены на продовольственные товары.

В агентстве считают, что среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 10,1% в 2023 году (13,9% в 2022г – ИФ) и 6% в 2024 году. При этом агентство указывает на наличие определенных условий для усиления дефляционных рисков.

Минэкономики Азербайджана рост ВВП страны в 2023 году прогнозирует на уровне 1,8%, среднегодовую инфляцию – 10,4%.

А.Азизов