Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Макроэкономика 02.02.2024 17:31

Рост ВВП Азербайджана в 2024г составит 2,6% - Fitch Solutions

Fitch Solutions (входит в Fitch Group) рост ВВП Азербайджана в 2024 году прогнозирует на уровне 2,6%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Fitch Solutions, ее аналитики считают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Азербайджан выиграет от возросшего спроса на природный газ со стороны ЕС.

Минэкономики Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 2,4%.

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%

Р.Керимов, А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: FITCH, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Рост ВВП Азербайджана в 2023г составит 1,8%, в 2024-2025гг ускорится до 2,3% в год - Fitch Рост ВВП Азербайджана в 2023-2024гг составит в среднем 2,1% в год - Fitch Fitch улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022г до 4,3% Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9% Fitch Solutions улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год до 5,1% Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 3,6% - Fitch Fitch: Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 2,7%, инфляция – 8,7% Fitch: Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2021-2022гг составит 2,5% Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит до 2,5% - Fitch Fitch несколько улучшило прогноз по росту ВВП Азербайджана на 2021г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az