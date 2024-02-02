Рост ВВП Азербайджана в 2024г составит 2,6% - Fitch Solutions

Fitch Solutions (входит в Fitch Group) рост ВВП Азербайджана в 2024 году прогнозирует на уровне 2,6%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Fitch Solutions, ее аналитики считают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Азербайджан выиграет от возросшего спроса на природный газ со стороны ЕС.

Минэкономики Азербайджана рост ВВП страны в 2024 году прогнозирует на уровне 2,4%.

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%

Р.Керимов, А.Азизов