Глава штаба ВС Италии через полгода займет пост председателя Военного комитета НАТО

Начальник главного штаба ВС Италии Джузеппе Каво Драгоне в субботу избран следующим председателем Военного комитета НАТО: он займет этот пост через шесть месяцев.
"16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать начальника штаба обороны ВС Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне его преемником", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте североатлантическим альянсом.
Отмечается, что соответствующее решение приняли в ходе конференции Военного комитета альянса в Осло.
В документе говорится, что Драгоне, кроме того, останется начальником штаба ВС Италии весь запланированный срок - до ноября 2024 года.
"Для меня большая честь получить престижную работу, которую я буду выполнять с безоговорочной приверженностью успеху Североатлантического альянса и его основополагающим ценностям, свободам и демократии", - приводят в заявлении слова Каво Драгоне.
По словам Каво Драгоне, под его председательством "НАТО сможет предложить полную поддержку Украине и решению проблем международного масштаба".
Председатель Военного комитета НАТО представляет основанные на консенсусе взгляды всех начальников штаба обороны государств НАТО, Североатлантического совета и других подразделений альянса. Бауэр занимает эту должность с 2021 года.
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