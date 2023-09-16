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Масштабы запрашиваемых Украиной вооружений превышают возможности НАТО - глава военного комитета

Объемы военной помощи, которые запрашивает Украина, превышают производственные возможности НАТО, заявил в субботу председатель военного комитета альянса Роб Бауэр.

"Объем вооружений и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромен. (...) Масштабы и объемы применяемого вооружения превышают наши производственные возможности", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Осло.

По его словам, сейчас страны НАТО "отдают вооружение и заказывают новое, и в этом процессе нет баланса".

Кроме того, глава военного комитета отметил, что странам при принятии решения о поставках Украине вооружений нужно думать и о рисках для безопасности их государства и НАТО в целом.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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