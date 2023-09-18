Эскалация украинского конфликта противоречит интересам нацбезопасности США - Кирби

Представитель Белого дома Джон Кирби выразил опасения, что эскалация украинского конфликта может угрожать национальной безопасности США.
"Эскалация конфликта не принесет пользы не только украинскому народу, но и интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - заявил политик в интервью британской The Telegraph.
По его словам, Вашингтон "не толкает и не призывает" Киев наносить удары по объектам на территории России.
"Мы ясно дали понять, что мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие применялось для нанесения ударов по России", - сказал он, но отметил, что поскольку украинский президент Владимир Зеленский является главнокомандующим ВС страны, "определять, куда будут наносится удары, должен он".
Кирби заявил, что вопрос о поставках Украине ракет большой дальности ATACAMS еще не решен, хотя президент Джо Байден "не сказал, что он это сделает", он добивается "межведомственного взаимодействия" по этому вопросу с участием Пентагона, госдепартамента Совета национальной безопасности.
"Вопрос не снят с повестки дня", - подчеркнул он.
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