В Азербайджан за 7 мес. импортированы кондиционеры на $43 млн, холодильники - на $7 млн, стиральные машины - на $30 млн

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-июле 2023 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 6,5% - до 154,223 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $43 млн 590,2 тыс. (спад на 17%).
В январе-июле в Азербайджан также импортировано 354,846 тыс. ед. вычислительных машин, блоков и установок (рост на 20%) на сумму $104 млн 593,1 тыс. (рост на 49,8%).
Кроме этого, за отчетный период на 48% увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин - до 124,254 тыс. ед. (рост на 48%), общая стоимость которых оценивается $30 млн 48,7 тыс. (рост на 50,2%).
Также за 7 месяцев текущего года импорт холодильников увеличился на 63%, до 23,712 тыс. ед. на сумму $7 млн 372,8 тыс. (рост на 31%).
Х.Насирзаде
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