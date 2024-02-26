Импорт стиральных машин и холодильников в Азербайджан за 2023г вырос, кондиционеров - сократился

Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2023 году сократился по сравнению с 2022 годом на 4,3% - до 194,208 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $55 млн 898,2 тыс. (спад на 14,1%).

В прошлом году в Азербайджан также было импортировано 675,258 тыс. ед. вычислительных машин, блоков и установок (рост на 13,3%) на сумму $197 млн 273,8 тыс. (рост на 29,4%).

Кроме этого, за отчетный период на 38,2% увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин - до 230,055 тыс. ед., общая стоимость которых оценивается $54 млн 569,7 тыс. (рост на 26,5%).

Импорт холодильников в 2023 году увеличился на 51,6% до 37,502 тыс. ед. на сумму $11 млн 159,5 тыс. (рост на 19,6%).

Б.Рустамбеков