Греция в январе-июле нарастила импорт газа из Азербайджана на 45,7%, потратив около 580 млн евро

Греция увеличила импорт газа из Азербайджана в январе-июле 2023 года на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 49,605 тыс. тераджоулей, говорится в материалах статистического управления Европейского союза (Евростат), которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно статданным, в июле поставки газа из Азербайджана в Грецию выросли на 7%, до 7,212 тыс. ТДж.

Стоимость газа, импортированного Грецией из Азербайджана, в январе-июле 2023 года оценивается в 577,875 млн евро (спад на 26,6 % год к году), в июле - 54,086 млн евро (спад на 69,4%).

По данным Евростата, в 2022 году Греция на 41,7% нарастила импорт газа из Азербайджана по сравнению с 2021 годом - до 71,047 тыс. ТДж. За отчетный период Афины направили на эти цели 1,962 млрд евро (рост в 4,2 раза).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов