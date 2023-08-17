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ТЭК 17.08.2023 17:00

Греция I полугодии нарастила импорт газа из Азербайджана на 55,3% г/г, потратив свыше 520 млн евро

Греция увеличила импорт газа из Азербайджана в первом полугодии 2023 года на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,393 тыс. тераджоулей, говорится в материалах статистического управления Европейского союза (Евростат), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, в июне поставки газа из Азербайджана в Грецию выросли на 61,2%, до 7,252 тыс. ТДж.

Стоимость газа, импортированного Грецией из Азербайджана, в январе-июне 2023 года оценивается в 523,789 млн евро (спад на 14,2% год к году), в июне – 58,098 млн евро (спад на 38,4%).

По данным Евростата, в 2022 году Греция на 41,7% нарастила импорт газа из Азербайджана по сравнению с 2021 годом - до 71,047 тыс. ТДж. За отчетный период Афины направили на эти цели 1,962 млрд евро (рост в 4,2 раза).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГРЕЦИЯ, ГАЗ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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