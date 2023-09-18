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Это интересно 18.09.2023 23:11

Литр пива на Октоберфесте в этом году подорожал до 13,75 евро

Стоимость литра пива на празднике Октоберфест, который отмечается в Мюнхене с 16 сентября по 3 октября, выросла на 4,2% по сравнению с прошлым годом и достигла 13,75 евро, говорится в исследовании Berenberg.

Банк ведет статистику с 1991 года. За это время стоимость пива на традиционном празднике росла среднегодовыми темпами 3,9% при средней инфляции в Германии в 2%.

"Даже не пытайтесь сравнивать цену за литр с дешевым пивом, которое можно купить в магазинах-дискаунтерах, - отметил старший экономист Berenberg Хольгер Шмидинг. - Разница может пробудить в вас желание выпить чего-то покрепче, чтобы заглушить финансовую боль".

По оценкам Еврокомиссии, ВВП Германии снизится на 0,4% в 2023 году, а инфляция в стране составит 6,4%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПИВО, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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