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Это интересно 01.02.2024 21:35

Продажи пива в Германии упали на 4,5% в 2023г

Продажи пива в Германии в 2023 году сократились на 4,5% и составили около 8,4 млрд литров, сообщается в отчете Федерального статистического управления (Destatis).

Годом ранее продажи выросли на 2,7%, а до этого показатель сокращался три года подряд. По сравнению с 2013 годом объем продаж пива упал на 11,5%, с 1993 годом - на 25,3%.

Показатель не включает в себя продажи безалкогольного пива и солодовых напитков, а также пива, импортированного из стран, не входящих в ЕС.

Внутри страны реализация пива снизилась на 4,2%, до 6,9 млрд литров, а экспорт сократился на 5,9%, до 1,4 млрд литров. Поставки в страны ЕС уменьшились на 2,6%, до 784 млн литров, в страны за пределы Евросоюза - на 9,6%, до 646,7 млн литров.

Сотрудники немецких пивоварен получили бесплатно 11,3 млн литров пива, отмечается в пресс-релизе.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПИВО, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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