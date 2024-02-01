Продажи пива в Германии упали на 4,5% в 2023г

Продажи пива в Германии в 2023 году сократились на 4,5% и составили около 8,4 млрд литров, сообщается в отчете Федерального статистического управления (Destatis).
Годом ранее продажи выросли на 2,7%, а до этого показатель сокращался три года подряд. По сравнению с 2013 годом объем продаж пива упал на 11,5%, с 1993 годом - на 25,3%.
Показатель не включает в себя продажи безалкогольного пива и солодовых напитков, а также пива, импортированного из стран, не входящих в ЕС.
Внутри страны реализация пива снизилась на 4,2%, до 6,9 млрд литров, а экспорт сократился на 5,9%, до 1,4 млрд литров. Поставки в страны ЕС уменьшились на 2,6%, до 784 млн литров, в страны за пределы Евросоюза - на 9,6%, до 646,7 млн литров.
Сотрудники немецких пивоварен получили бесплатно 11,3 млн литров пива, отмечается в пресс-релизе.
Чехия будет представлена на самом высоком уровне на COP29 в Азербайджане – Пекарова Адамова
Байден объявил о санкциях против лиц, представляющих угрозу безопасности на Западном берегу Иордана
Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР подготовку к проведению СОР29 в Азербайджане
ASCO привлекло $42 млн от ЕБРР на покупку двух сухогрузов
Wood Mackenzie прогнозирует рост спроса на нефть на 2 млн б/с в 2024г, на Китай придется 25% увеличения
Ferrari завершила очередной год с рекордной чистой прибылью и выручкой
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Глава Минобороны Израиля обещает продолжить наступление в Газе, разгромить силы ХАМАС в Рафахе
Сохранение действующей декларации о независимости Армении является препятствием для мира с Азербайджаном - Пашинян
Ереван не может реформировать свои ВС в сотрудничестве с Москвой - Пашинян
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Оплачивайте образовательные услуги через приложение Yelo
NEQSOL Holding сотрудничает с BSIB для поддержки лиц с аутизмом
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы