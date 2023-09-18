В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий

В Баку 7-9 декабря 2023 года пройдет «1-я выставка местного производства и производственных технологий».
Организаторами выставки являются Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и «Marsol Group».
«На выставке, которая пройдет впервые в Азербайджане, будет представленапродукция, производимая предприятиями, действующими в нашей стране, а также современное производственное оборудование и технологии. Цель проведения выставки – способствовать покупке местной продукции и познакомить с ней широкую аудиторию потребителей», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA.
В рамках выставки пройдут различные конкурсы, презентации и встречи формата «B2B».
Х.Насирзаде
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