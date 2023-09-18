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18.09.2023 16:47

В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий

В Баку 7-9 декабря 2023 года пройдет «1-я выставка местного производства и производственных технологий».

Организаторами выставки являются Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) и «Marsol Group».

«На выставке, которая пройдет впервые в Азербайджане, будет представлена​продукция, производимая предприятиями, действующими в нашей стране, а также современное производственное оборудование и технологии. Цель проведения выставки – способствовать покупке местной продукции и познакомить с ней широкую аудиторию потребителей», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в KOBIA.

В рамках выставки пройдут различные конкурсы, презентации и встречи формата «B2B».

Х.Насирзаде

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Тэги: KOBIA, ВЫСТАВКА, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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