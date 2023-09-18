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Финансы 18.09.2023 21:33

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка $1 трлн в 2023г

Приток средств инвесторов в фонды денежного рынка с начала года составил $1 трлн и может достичь $1,5 трлн к концу года, говорится в исследовании Bank of America.

Аналитики BofA отметили, что такая тенденция отражает "один триллион долларов сомнений" в перспективах американской экономики и рисковых активов. Кроме того, инвесторов привлекает высокая доходность на денежном рынке.

"Приток средств на денежный рынок отражает огромную тревогу по поводу того, будет в США мягкая посадка или нет, закончил Федрезерв повышать ставки или нет, начался ли бычий рынок или медвежий рынок все еще продолжается", - написал инвестиционный стратег BofA Securities Майкл Хартнетт.

Только в марте инвесторы вложили в фонды денежного рынка $372 млрд на фоне краха американских банков. С тех пор темпы притока средств замедлились, но август все равно стал для фондов США лучшим в истории - они привлекли $130 млрд.

"Доходность фондов денежных средств росла вслед за краткосрочными процентными ставками и достигла максимума за 15 лет, что делает их крайне привлекательными для инвесторов", - отметила заместитель старшего экономиста Investment Company Institute Шелли Антоневич.

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Тэги: МИР, ФОНДЫ, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИТОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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