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Дальнее зарубежье 18.09.2023 21:50

Глава Еврокомиссии призвала установить плату за выбросы углерода в глобальном масштабе

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите по целям устойчивого развития назвала установление цен на выбросы углерода эффективной мерой климатической политики.

"Установление цен на углерод способствует инновациям в частном секторе, оно заставляет загрязнителей платить справедливую цену за углерод и выбросы углекислого газа, одновременно сокращая выбросы. А доходы могут поддержать экологически чистый переход в развивающихся странах", - сказала глава ЕК, выступая в понедельник в Нью-Йорке.

Она привела цифры. В прошлом году европейская система ценообразования на выбросы углерода привлекла 38 млрд евро. ЕС, по ее словам, реинвестировал 100% этих средств в борьбу с изменением климата.

"Но, если вы посмотрите на глобальные выбросы парниковых газов, лишь 20% покрываются платой за выбросы углерода. Только представьте себе глобальные последствия с точки зрения новых доходов - при одновременном сокращении выбросов парниковых газов, - если бы больше стран приняли эту стратегию, ввели бы плату за выбросы углерода и направили бы справедливую долю своих доходов в развивающиеся страны и на развивающиеся рынки", - заявила фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, УГЛЕРОД, ВЫБРОСЫ, ИНИЦИАТИВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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