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Транспорт и связь 19.09.2023 17:33

Air Astana из-за ситуации в Карабахе выполняет рейсы в облет данного региона

Из-за обстановки в Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет данного региона, сообщил во вторник казахстанский авиаперевозчик.

"Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета", - отмечается в сообщении Air Astana.

Ранее во вторник министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, КАРАБАХ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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