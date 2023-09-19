Air Astana из-за ситуации в Карабахе выполняет рейсы в облет данного региона

Из-за обстановки в Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет данного региона, сообщил во вторник казахстанский авиаперевозчик. "Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета", - отмечается в сообщении Air Astana. Ранее во вторник министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера.

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