Air Astana оштрафована на $2 млн за необоснованное применение топливного сбора, отменяет его с 6 декабря

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana оштрафована на 876 млн тенге (примерно $1,9 млн - ИФ) за необоснованное применение топливного сбора, сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана в понедельник.

"По итогам проверки авиакомпания Air Astana решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алма-Аты привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", - говорится в сообщении.

Проверка, проведенная АЗРК и прокуратурой, установила, что "при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты, авиакомпания необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3500 до 6500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения".

При этом, как отметили в агентстве, топливный сбор может взиматься "только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным".

Также сообщается, что Air Astana заключила антимонопольный комплаенс с АЗРК, направленный на сдерживание цен на монопольных/доминирующих маршрутах по внутренним направлениям.

В частности, перевозчик намерен исключить применение топливного сбора с 6 декабря 2023 года. Кроме того, компания обязуется не допустить повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям и берет обязательства по реализации билетов по средним и низким ценам в объеме не менее 70% до 31 декабря 2024 года.

Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

Официальный курс на 4 декабря - 460,15 тенге/$1.