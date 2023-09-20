Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Транспорт и связь 20.09.2023 22:57

Китаю потребуется 8,56 тыс. новых самолетов в течение 20 лет - Boeing

Американская авиастроительная корпорация Boeing Co.обновила ежегодный прогноз мирового спроса на гражданские самолеты в Китае на ближайшие 20 лет.

Компания ожидает, что стране в этот период потребуется 8,56 тыс. новых лайнеров, в то время как годом ранее ожидалось 8,485 тыс. Этот прогноз включает как пассажирские, так и грузовые самолеты.

На узкофюзеляжные лайнеры будет приходиться около 6,47 тыс. единиц авиатехники, на широкофюзеляжные - 1,55 тыс., на грузовые - 190, говорится в сообщении.

В результате флот страны увеличится более чем вдвое и превысит 9,6 тыс. самолетов к 2042 году.

Пересмотр прогноза обусловлен тем, что темпы экономического подъема КНР значительно превышают среднемировой уровень, а также растущим спросом на внутренние перевозки, отмечается в сообщении Boeing.

В авиаотрасли за 20 лет должно появиться около 433 тыс. новых рабочих мест, включая 134 тыс. пилотов, 161 тыс. бортпроводников и 138 тыс. инженеров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, САМОЛЕТЫ, BOEING, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Китай закупит у России два самолета Ил-76 для тушения пожаров Airbus поставила первый самолет A321 с завода в Тяньцзине Власти Тайваня сообщили о полете десяти самолетов ВВС КНР южнее острова "Боинг" планирует продать Китаю почти 7,7 тыс. самолетов за 20 лет - расчеты Китайская корпорация подписала с "Боингом" соглашение о приобретении 300 самолетов - СМИ Три самолета Boeing-747 будут проданы на интернет-аукционе в Китае Boeing повысил прогноз спроса на самолеты в Китае на следующие 20 лет В Пекине указывают, что США совершают ошибки относительно зоны опознавания воздушных судов в районе Восточно-Китайского моря Россия предоставит Китаю технологии по строительству легких самолетов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az