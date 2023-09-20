Китаю потребуется 8,56 тыс. новых самолетов в течение 20 лет - Boeing

Американская авиастроительная корпорация Boeing Co.обновила ежегодный прогноз мирового спроса на гражданские самолеты в Китае на ближайшие 20 лет.
Компания ожидает, что стране в этот период потребуется 8,56 тыс. новых лайнеров, в то время как годом ранее ожидалось 8,485 тыс. Этот прогноз включает как пассажирские, так и грузовые самолеты.
На узкофюзеляжные лайнеры будет приходиться около 6,47 тыс. единиц авиатехники, на широкофюзеляжные - 1,55 тыс., на грузовые - 190, говорится в сообщении.
В результате флот страны увеличится более чем вдвое и превысит 9,6 тыс. самолетов к 2042 году.
Пересмотр прогноза обусловлен тем, что темпы экономического подъема КНР значительно превышают среднемировой уровень, а также растущим спросом на внутренние перевозки, отмечается в сообщении Boeing.
В авиаотрасли за 20 лет должно появиться около 433 тыс. новых рабочих мест, включая 134 тыс. пилотов, 161 тыс. бортпроводников и 138 тыс. инженеров.
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