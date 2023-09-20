Власти Азербайджана планируют расширить аэровокзальный терминал в Нахчыванском международном аэропорту

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил подробный план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Госпрограммы социально-экономического развития Нахчыванской автономной республики на 2023-2027 годы.
Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Согласно плану мероприятий, в 2024 году планируется провести проектные работы по созданию инфраструктуры в Нахчыване. Речь, в частности, идет о проектных работах по совершенствованию пограничной и таможенной инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу на территории региона, подготовке предложений относительно новых пунктов пропуска через госграницу, которые будут созданы в будущем, и строительства нового моста через реку Араз на азербайджано-турецкой границе.
В будущем году также планируется начать работы по проектированию индустриального парка, заняться подготовкой проекта строительства торгового центра, провести инвестиционный форум с участием местных и иностранных инвесторов (предпринимателей) и мероприятия, направленный на поощрение создания предприятия по производству упаковки и тары.
В рамках Плана мероприятий до конца 2023 года в регионе должна быть проведена оценка потенциала развития животноводства в регионе и проведены работы по подготовке новых проектов строительства гидроэлектростанций и работ, связанных со строительством ГЭС.
Согласно Плану, в 2024 году планируется продолжить строительно-монтажные работы на Ордубадской ГЭС мощностью 36 МВт и на ГЭС "Тиви" мощностью 15,6 МВт.
Капитальный ремонт водоканала Билявской гидроэлектростанции запланирован на 2023-2024 годы, реконструкция Аразской ГЭС - на 2024 год, капремонт Нахчыванской модульной электростанции мощностью 87 МВт - на 2023-2024 годы.
В 2024 году планируется провести работы по подготовке проекта, связанного с расширением аэровокзального терминала в Нахчыванском международном аэропорту.
Решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, поручено решить министерствам финансов, экономики, полномочному представительству президента в Нахчыване и Кабмину Нахчывана.
Р.Керимов
Разблокировка всех коммуникаций на Южном Кавказе выгодна всем странам региона – посол Казахстана в Азербайджане
В Баку сообщили о взятии под контроль более 90 армянских боевых позиций и нескольких стратегических высот в ходе операции в Карабахе
Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе на условиях Баку
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Король Великобритании прилетел во Францию с официальным визитом
Мелони заявила, что не позволит сделать из Италии «лагерь для беженцев»
В Финляндии начали строить авиабазу для американских истребителей F-35
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС