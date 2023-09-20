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Транспорт и связь 20.09.2023 16:47

Власти Азербайджана планируют расширить аэровокзальный терминал в Нахчыванском международном аэропорту

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил подробный план мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Госпрограммы социально-экономического развития Нахчыванской автономной республики на 2023-2027 годы.

Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Согласно плану мероприятий, в 2024 году планируется провести проектные работы по созданию инфраструктуры в Нахчыване. Речь, в частности, идет о проектных работах по совершенствованию пограничной и таможенной инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу на территории региона, подготовке предложений относительно новых пунктов пропуска через госграницу, которые будут созданы в будущем, и строительства нового моста через реку Араз на азербайджано-турецкой границе.

В будущем году также планируется начать работы по проектированию индустриального парка, заняться подготовкой проекта строительства торгового центра, провести инвестиционный форум с участием местных и иностранных инвесторов (предпринимателей) и мероприятия, направленный на поощрение создания предприятия по производству упаковки и тары.

В рамках Плана мероприятий до конца 2023 года в регионе должна быть проведена оценка потенциала развития животноводства в регионе и проведены работы по подготовке новых проектов строительства гидроэлектростанций и работ, связанных со строительством ГЭС.

Согласно Плану, в 2024 году планируется продолжить строительно-монтажные работы на Ордубадской ГЭС мощностью 36 МВт и на ГЭС "Тиви" мощностью 15,6 МВт.

Капитальный ремонт водоканала Билявской гидроэлектростанции запланирован на 2023-2024 годы, реконструкция Аразской ГЭС - на 2024 год, капремонт Нахчыванской модульной электростанции мощностью 87 МВт - на 2023-2024 годы.

В 2024 году планируется провести работы по подготовке проекта, связанного с расширением аэровокзального терминала в Нахчыванском международном аэропорту.

Решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения, поручено решить министерствам финансов, экономики, полномочному представительству президента в Нахчыване и Кабмину Нахчывана.

Р.Керимов

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Тэги: НАХЧЫВАН, ПРЕМЬЕР, ДОКУМЕНТ, ПЛАНЫ

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