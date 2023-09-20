Алиев заявил о потерях в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Среди азербайджанских военнослужащих, задействованных в локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе страны, есть погибшие и раненые, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"К сожалению, в ходе антитеррористических мероприятий у нас есть шехиды (погибшие - ИФ). Да упокоит Аллах души наших шехидов (погибших - ИФ). У нас были и раненые солдаты и офицеры", - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

Он добавил, что "противоположная сторона не полностью соблюдала режим прекращения огня", который был объявлен в 13:00. "Даже после объявления прекращения огня наши позиции попали под обстрел. Тем не менее, в принципе, наши условия были полностью приняты", - отметил Алиев.

Р.Керимов