Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

Карабах 20.09.2023 21:18

Алиев заявил о потерях в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Среди азербайджанских военнослужащих, задействованных в локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахском регионе страны, есть погибшие и раненые, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"К сожалению, в ходе антитеррористических мероприятий у нас есть шехиды (погибшие - ИФ). Да упокоит Аллах души наших шехидов (погибших - ИФ). У нас были и раненые солдаты и офицеры", - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

Он добавил, что "противоположная сторона не полностью соблюдала режим прекращения огня", который был объявлен в 13:00. "Даже после объявления прекращения огня наши позиции попали под обстрел. Тем не менее, в принципе, наши условия были полностью приняты", - отметил Алиев.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Алиев отмечает профессионализм азербайджанских военных, проявленный в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе Алиев сообщил о начале процесса вывода с позиций армянских НВФ в Карабахе В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет - Алиев Алиев заявил, что в ООН готовится очередная провокация против Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az