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Карабах 20.09.2023 20:46

Алиев сообщил о начале процесса вывода с позиций армянских НВФ в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале процесса вывода с позиций армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны.

"Уже начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований", - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

Он отметил, что, "приняв наши условия, они в том числе начали сдавать и оружие".

"Спрашивается: кому было выгодно довести ситуацию до такого состояния? Ведь сразу после Второй Карабахской войны мы, выражая свою справедливую обеспокоенность, неоднократно обращались к руководству Армении, их покровителям за рубежом и другим сторонам и говорили, что присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанской территории незаконно и этому должен быть положен конец. Мы говорили, что незаконный режим хунты должен свернуть свой так называемый флаг, который является не более, чем куском ткани, положить его себе в карман и покинуть наши земли. Это наше суверенное право", - добавил Алиев.

По его словам, в результате локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе страны большая часть вооружения и техники противника была выведена из строя.

"На территории Азербайджана было незаконно размещено более сотни танков, бронетехники и бронетранспортеров, принадлежащих армянской армии. Были размещены средства радиоэлектронной борьбы. Развернуто более двухсот пушечно-артиллерийских установок, новейших зенитных установок", - отметил глава государства.

"Вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения уже три года не выводит свои вооруженные силы, живую силу и технику с нашей территории", - заявил Алиев, добавив, что "неоднократно возвращался к этому вопросу и выражал недовольство Азербайджана".

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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