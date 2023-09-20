В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе страны Азербайджан восстановил свой суверенитет.
"В результате начала вчера (во вторник - ИФ) примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет", - заявил Алиев в среду в обращении к народу, которое транслировалось на YouTube-канале главы государства.
Он отметил, что в результате антитеррористических мероприятий азербайджанские военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм.
"В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов", - подчеркнул Алиев.
Президент Азербайджана добавил, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий "была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении, была уничтожена и выведена из строя военная техника".
Р.Керимов
КТК с начала года отгрузил с причалов морского терминала более 45 млн т нефти
Индия в июле сократила импорт нефти на 11,8% к июню
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
В Азербайджане ограничили доступ к TikTok
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Аренда жилья в Великобритании подорожала на рекордные 5,5% в августе
Парламентская оппозиция Армении инициирует процесс импичмента Пашиняна
Goldman близок к продаже сервиса потребкредитования GreenSky за $500 млн - WSJ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС