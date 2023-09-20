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Карабах 20.09.2023 20:39

В результате антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил свой суверенитет - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе страны Азербайджан восстановил свой суверенитет.

"В результате начала вчера (во вторник - ИФ) примерно в 13:00 антитеррористических мероприятий и их успешного завершения Азербайджан восстановил свой суверенитет", - заявил Алиев в среду в обращении к народу, которое транслировалось на YouTube-канале главы государства.

Он отметил, что в результате антитеррористических мероприятий азербайджанские военные продемонстрировали большой героизм, отвагу и профессионализм.

"В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате больших инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что в ходе локальных антитеррористических мероприятий "была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении, была уничтожена и выведена из строя военная техника".

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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