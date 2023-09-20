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Карабах 20.09.2023 21:20

Алиев отмечает профессионализм азербайджанских военных, проявленный в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что перед началом антитерростических мероприятий в Карабахе поручил военным не подвергать опасности гражданское население этого региона страны.

"Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено", - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

По его словам, Баку добился этого, "используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил".

"В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру", - заявил Алиев, добавив, что профессионализм и технические возможности азербайджанской армии "позволили нам с честью выполнить эту задачу".

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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