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Оборона 21.09.2023 12:41

В Баку категорически опровергли новость об атаках ВС Азербайджана на Ханкенди

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об атаке азербайджанских военных на город Ханкенди.

«Распространенная в Армении информация о якобы нападении наших ВС в направлении Ханкенди является полностью ложной и преследует цель дезинформации. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, поступившем в «Интерфакс-Азербайджан».

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ХАНКЕНДИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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