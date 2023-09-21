В Баку категорически опровергли новость об атаках ВС Азербайджана на Ханкенди

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения об атаке азербайджанских военных на город Ханкенди. «Распространенная в Армении информация о якобы нападении наших ВС в направлении Ханкенди является полностью ложной и преследует цель дезинформации. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, поступившем в «Интерфакс-Азербайджан». Х.Насирзаде

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