В Баку категорически опровергли обстрел Ханкенди из «Града» - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянских СМИ об обстреле города Ханкенди из РСЗО "Град". "Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация о том, что город Ханкенди был обстрелян ВС Азербайджана из РСЗО "Град", является полностью ложной. Мы категорически опровергаем эту информацию", - отмечается в заявлении Минобороны. Х.Насирзаде

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