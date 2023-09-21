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Карабах 21.09.2023 13:15

Более 63% населения Азербайджана поддерживают диалог с армянами Карабаха

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос с целью узнать, как граждане Азербайджана относятся к процессу диалога с представителями армян, проживающих в Карабахском экономическом районе страны.

По данным опроса, которые опубликованы в четверг на сайте ЦСИ, 63,3% опрошенных поддерживают процесс диалога, 27,4% респондентов придерживаются противоположного мнения, еще 9,2% принявших участие в опросе затруднились ответить на этот вопрос.

49% поддержавших диалог респондентов считают предпочтительным вести диалог посредством прямых контактов, для 37,3% приемлем любой формат, тогда как 12,2% предпочитают пользоваться услугами посредников. 1,6% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился в сентябре в 12 экономических районах Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, ОПРОС, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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