Более 63% населения Азербайджана поддерживают диалог с армянами Карабаха

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос с целью узнать, как граждане Азербайджана относятся к процессу диалога с представителями армян, проживающих в Карабахском экономическом районе страны.
По данным опроса, которые опубликованы в четверг на сайте ЦСИ, 63,3% опрошенных поддерживают процесс диалога, 27,4% респондентов придерживаются противоположного мнения, еще 9,2% принявших участие в опросе затруднились ответить на этот вопрос.
49% поддержавших диалог респондентов считают предпочтительным вести диалог посредством прямых контактов, для 37,3% приемлем любой формат, тогда как 12,2% предпочитают пользоваться услугами посредников. 1,6% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.
Опрос проводился в сентябре в 12 экономических районах Азербайджана методом телефонного интервью, в нем приняли участие 390 респондентов старше 18 лет.
Р.Керимов
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