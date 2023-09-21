Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

ТЭК 21.09.2023 20:32

Норвегия сократила добычу газа в августе на 10%, хуже прогноза

Норвегия в августе сократила добычу природного газа на 9,8% в годовом выражении, до 311,3 млн кубометров в сутки с 345 млн кубометров в сутки годом ранее, говорится в предварительных данных Норвежского нефтяного директората (NPD).

Показатель оказался хуже прогноза NPD, ожидавшего добычу на уровне 317,2 млн кубометров в сутки.

Июльский показатель, согласно пересмотренным данным, составил 322,6 млн кубометров в сутки, а не 321,3 млн кубометров, как сообщалось ранее.

Тем временем добыча нефти, конденсата и ШФЛУ в августе практически не изменилась в годовом выражении, оставшись на уровне 2,007 млн баррелей в сутки (б/с). Директорат прогнозировал этот показатель в размере 1,985 млн б/с.

В том числе добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,79 млн б/с, что на 2,5% ниже июльского объема, но на 0,4% выше производства в августе 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,772 млн б/с.

Совокупная добыча всех углеводородов в Норвегии в августе равнялась 630 тыс. кубометров нефтяного эквивалента в сутки, сократившись на 3,1% относительно июля и на 5,1% в годовом выражении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе, согласно предварительным расчетам, составил около 156 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 69,6 млн кубометров пришлось на нефть и 77,8 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 1,1 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Equinor объявила о росте стоимости нефтяного оффшорного проекта на $2 млрд Норвегия в апреле увеличила добычу углеводородов на 9,5% Норвегия в декабре снизила добычу углеводородов на 5,6% Норвегия в сентябре снизила добычу углеводородов на 9,8% Норвегия в апреле снизила добычу углеводородов на 6,2% Норвегия в январе увеличила добычу углеводородов на 8,1% Норвегия в июне сократила добычу углеводородов на 8,8% Норвегия, наконец, приняла решение о сокращении добычи Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК + Норвегия в I полугодии сократила добычу углеводородов на 3,7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az