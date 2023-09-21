Норвегия сократила добычу газа в августе на 10%, хуже прогноза

Норвегия в августе сократила добычу природного газа на 9,8% в годовом выражении, до 311,3 млн кубометров в сутки с 345 млн кубометров в сутки годом ранее, говорится в предварительных данных Норвежского нефтяного директората (NPD).

Показатель оказался хуже прогноза NPD, ожидавшего добычу на уровне 317,2 млн кубометров в сутки.

Июльский показатель, согласно пересмотренным данным, составил 322,6 млн кубометров в сутки, а не 321,3 млн кубометров, как сообщалось ранее.

Тем временем добыча нефти, конденсата и ШФЛУ в августе практически не изменилась в годовом выражении, оставшись на уровне 2,007 млн баррелей в сутки (б/с). Директорат прогнозировал этот показатель в размере 1,985 млн б/с.

В том числе добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,79 млн б/с, что на 2,5% ниже июльского объема, но на 0,4% выше производства в августе 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,772 млн б/с.

Совокупная добыча всех углеводородов в Норвегии в августе равнялась 630 тыс. кубометров нефтяного эквивалента в сутки, сократившись на 3,1% относительно июля и на 5,1% в годовом выражении.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-августе, согласно предварительным расчетам, составил около 156 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 69,6 млн кубометров пришлось на нефть и 77,8 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 1,1 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.