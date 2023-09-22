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Дальнее зарубежье 22.09.2023 03:23

Индия приостановила выдачу виз в Канаде на фоне роста напряженности между странами

Индийский визовый центр в Канаде принял решение приостановить деятельность по выдаче виз на фоне эскалации напряженности между двумя странами.

"По техническим причинам, начиная с 21 сентября, услуги по выдаче индийских виз приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте визового центра Индии в Канаде.

Накануне власти Индии призвали граждан быть осторожными при поездках в Канаду. Отношения обострились после того, как Оттава обвинила Дели в причастности к убийству на территории Канады лидера сикхских активистов Хардипа Сингха Ниджара. Ниджар выступал за идею создания независимого сикхского государства "Халистан" на территории индийского штата Пенджаб.

Премьер Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что считает выдвинутые против Индии обвинения справедливыми.

Глава МИД Канады Мелани Жоли в связи с этим объявила о высылке индийского дипломата. Индия приняла аналогичную меру.

В Дели сочли обвинения абсурдным и необоснованными. В МИД Индии также обвинили Канаду во вмешательстве во внутренние дела страны и в деятельность, направленную против Индии.

Страны прервали торговые переговоры. Канада отменила торговую миссию в Индию, запланированную на осень.

Затем министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан сообщил, что советник по нацбезопасности Канады и глава канадской разведывательной службы отправились в Индию на встречу со своими коллегами, чтобы предъявить обвинения индийским спецслужбам в причастности к убийству Ниджара.

Движение "Халистан" запрещено в Индии. Там его рассматривают как угрозу национальной безопасности. Тем не менее, движение имеет некоторую поддержку в северных штатах Индии, а также за ее пределами, в частности, в Великобритании и Канаде.

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Тэги: ИНДИЯ, КАНАДА, ВИЗЫ

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