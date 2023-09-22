Cisco покупает разработчика ПО Splunk за $28 млрд

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. покупает поставщика решений в сфере кибербезопасности Splunk Inc. за $28 млрд.
Как говорится в пресс-релизе Cisco, компания заплатит $157 за акцию Splunk. По данным на закрытие рынка в среду цена бумаг составила $119,59.
Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Стороны рассчитывают закрыть ее до конца третьего квартала 2024 года в случае получения одобрения регуляторов и акционеров Splunk.
"Объединение наших возможностей будет способствовать созданию нового поколения систем безопасности, основанных на искусственном интеллекте, - заявил главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс. - От обнаружения угроз и реагирования на них до прогнозирования и предотвращения - мы будем помогать организациям всех размеров стать более безопасными и устойчивыми".
Cisco рассчитывает, что сделка начнет позитивно сказываться на ее денежном потоке и рентабельности уже в течение первого финансового года после ее закрытия, а на скорректированной прибыли в расчете на акцию - в течение второго года.
Сделка не повлияет на ранее объявленные Cisco планы обратного выкупа акций или дивидендные программы, отмечают в компании.
Президент и главный исполнительный директор Splunk Гэри Стил войдет в топ-менеджмент Cisco.
Splunk - крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности для B2B сектора. Компания основана в 2003 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офисы расположены в 12 странах мира.
Акции Splunk прибавляют в цене 21% в ходе предварительных торгов в четверг, бумаги Cisco теряют 4,1%.
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