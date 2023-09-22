Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

Регион 22.09.2023 12:13

Десятки демонстрантов, в том числе сын экс-президента Кочаряна, задержаны в Ереване

Несколько десятков демонстрантов задержаны в центре Еревана в ходе акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Среди задержанных - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Кадры транслируются в прямом эфире ряда СМИ Армении

Так, силы спецназа полиции, так называемые "красные и черные береты", массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения полиции всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана.

Акции протеста в Ереване не утихают, они продолжаются в различных частях города, в том числе, перед зданием правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АКЦИИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


Похожие новости


Пашинян призвал прекратить акции протеста, заявил о готовности к консультациям

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az