Десятки демонстрантов, в том числе сын экс-президента Кочаряна, задержаны в Ереване

Несколько десятков демонстрантов задержаны в центре Еревана в ходе акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Среди задержанных - сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Кадры транслируются в прямом эфире ряда СМИ Армении

Так, силы спецназа полиции, так называемые "красные и черные береты", массово задерживают, усаживают в машины и отвозят в отделения полиции всех, кто пытается перекрывать и блокировать движение по центральным улицам Еревана.

Акции протеста в Ереване не утихают, они продолжаются в различных частях города, в том числе, перед зданием правительства.