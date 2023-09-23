Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

Регион 23.09.2023 18:25

Антиправительственные акции проходят в крупнейших городах Армении

Акции протеста с требование отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в Ереване, а также во втором и третьем по величине армянских городах - Гюмри и Ванадзоре.

Согласно распространенным армянскими СМИ видеокадрам, полиция начала жесткие задержания участников акции у здания правительства, к задержанных применяется сила, их волокут к полицейским автомобилям.

Участников акции протеста, которые заблокировали одну из автотрасс на юге Армении, полицейские избили, свидетельствуют распространенные видеокадры.

В субботу задержан 21 демонстрант, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.

Между тем, в Следственном комитет Армении сообщили, что в отношении 49 участников акций протестов возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в массовых беспорядках, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, воспрепятствовании деятельности должностного лица, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении холодного оружия.

В минувшую пятницу в полиции "Интерфаксу" сообщили, что задержаны 98 человек.

С 19 сентября, после начала антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что, парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АКЦИИ, ГОРОДА


Похожие новости


Полиция Армении сообщила о задержании в пятницу 98 человек на антиправительственных акциях Десятки демонстрантов, в том числе сын экс-президента Кочаряна, задержаны в Ереване Пашинян призвал прекратить акции протеста, заявил о готовности к консультациям

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az