Антиправительственные акции проходят в крупнейших городах Армении

Акции протеста с требование отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в Ереване, а также во втором и третьем по величине армянских городах - Гюмри и Ванадзоре.
Согласно распространенным армянскими СМИ видеокадрам, полиция начала жесткие задержания участников акции у здания правительства, к задержанных применяется сила, их волокут к полицейским автомобилям.
Участников акции протеста, которые заблокировали одну из автотрасс на юге Армении, полицейские избили, свидетельствуют распространенные видеокадры.
В субботу задержан 21 демонстрант, сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.
Между тем, в Следственном комитет Армении сообщили, что в отношении 49 участников акций протестов возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в массовых беспорядках, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, воспрепятствовании деятельности должностного лица, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении холодного оружия.
В минувшую пятницу в полиции "Интерфаксу" сообщили, что задержаны 98 человек.
С 19 сентября, после начала антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе, в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что, парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.
В.Алиев
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