Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8109 RUR   0.0177 GBR   2.0879 TRY   0.0627

Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

Дальнее зарубежье 22.09.2023 19:31

У Канады могут быть данные о причастности индийских дипломатов к убийству сикхского лидера

Канадские власти могут иметь данные, согласно которым индийские дипломаты в стране связаны с убийством лидера сикхских активистов Хардипа Сингха Ниджара, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

"Источники заявили CBC News, что индийские официальные лица на закрытой встрече не стали отрицать существование таких данных ", - передает телеканал. Речь идет о том, что, возможно, существуют данные, позволяющие предположить вовлеченность Индии в убийство гражданина Канады Ниджара.

Власти Канады за месяц расследования собрали различные данные об убийстве лидера сикхских активистов. Среди них есть сообщения самих индийских официальных лиц, в том числе индийских дипломатов, которые находятся в Канаде в настоящий момент.

Отмечается, что разведданные собраны не только Канадой. Какую-то их часть предоставил "неназванный союзник" в разведывательном альянсе "Пять глаз" (FVEY), в которой, помимо Канады, также входят Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находясь на ГА ООН в Нью-Йорке, заявил, что решение выдвинуть обвинения против Индии было "сделано с крайней серьезностью". Отмечается, что власти Канады не опубликовали какие-либо свидетельства, связанные с убийством.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Оттава обвинила Дели в причастности к убийству на территории Канады лидера сикхских активистов Хардипа Сингха Ниджара. Ниджар выступал за идею создания независимого сикхского государства "Халистан" на территории индийского штата Пенджаб.

Глава МИД Канады Мелани Жоли в связи с этим объявила о высылке индийского дипломата. Индия приняла аналогичную меру.

В Дели сочли обвинения абсурдным и необоснованными. В МИД Индии также обвинили Канаду во вмешательстве во внутренние дела страны и в деятельность, направленную против Индии.

Страны прервали торговые переговоры. Канада отменила торговую миссию в Индию, запланированную на осень.

Движение "Халистан" запрещено в Индии. Там его рассматривают как угрозу национальной безопасности. Тем не менее, движение имеет некоторую поддержку в северных штатах Индии, а также за ее пределами, в частности, в Великобритании и Канаде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ИНДИЯ, УБИЙСТВО, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az