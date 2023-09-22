У Канады могут быть данные о причастности индийских дипломатов к убийству сикхского лидера

Канадские власти могут иметь данные, согласно которым индийские дипломаты в стране связаны с убийством лидера сикхских активистов Хардипа Сингха Ниджара, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

"Источники заявили CBC News, что индийские официальные лица на закрытой встрече не стали отрицать существование таких данных ", - передает телеканал. Речь идет о том, что, возможно, существуют данные, позволяющие предположить вовлеченность Индии в убийство гражданина Канады Ниджара.

Власти Канады за месяц расследования собрали различные данные об убийстве лидера сикхских активистов. Среди них есть сообщения самих индийских официальных лиц, в том числе индийских дипломатов, которые находятся в Канаде в настоящий момент.

Отмечается, что разведданные собраны не только Канадой. Какую-то их часть предоставил "неназванный союзник" в разведывательном альянсе "Пять глаз" (FVEY), в которой, помимо Канады, также входят Великобритания, США, Австралия и Новая Зеландия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находясь на ГА ООН в Нью-Йорке, заявил, что решение выдвинуть обвинения против Индии было "сделано с крайней серьезностью". Отмечается, что власти Канады не опубликовали какие-либо свидетельства, связанные с убийством.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Оттава обвинила Дели в причастности к убийству на территории Канады лидера сикхских активистов Хардипа Сингха Ниджара. Ниджар выступал за идею создания независимого сикхского государства "Халистан" на территории индийского штата Пенджаб.

Глава МИД Канады Мелани Жоли в связи с этим объявила о высылке индийского дипломата. Индия приняла аналогичную меру.

В Дели сочли обвинения абсурдным и необоснованными. В МИД Индии также обвинили Канаду во вмешательстве во внутренние дела страны и в деятельность, направленную против Индии.

Страны прервали торговые переговоры. Канада отменила торговую миссию в Индию, запланированную на осень.

Движение "Халистан" запрещено в Индии. Там его рассматривают как угрозу национальной безопасности. Тем не менее, движение имеет некоторую поддержку в северных штатах Индии, а также за ее пределами, в частности, в Великобритании и Канаде.