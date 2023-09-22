ЕК в октябре будет рекомендовать начать переговоры по возможному членству Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) склоняется к тому, чтобы в октябре рекомендовать начать переговоры по возможному присоединению Украины к ЕС, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
"Ожидается, что Еврокомиссия решит рекомендовать начать многолетний процесс присоединения в следующем месяце", - сообщает агентство со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.
После того, как ЕК даст рекомендацию, этот вопрос перейдет на рассмотрение к лидерам стран Евросоюза. Это, вероятнее всего, случится на саммите в декабре. Далее, в случае положительного решения, на Украине начнется длительный процесс по проведению реформ и других изменений для соответствия законодательству ЕС более чем в 30 сферах, отмечает агентство.
В начале года Европарламент призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины и поддерживать "дорожную карту" с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС. Вместе с тем депутаты Европарламента подчеркнули, что "вступление - это процесс, основанный на достижениях и включающий соблюдение соответствующих процедур и выполнение связанных с ЕС реформ и критериев".
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