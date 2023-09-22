В Румынии четыре человека погибли при взрыве на строящемся газопроводе

Четверо рабочих-строителей погибли в результате взрыва на строящемся газопроводе близ границы с Молдовой, сообщает в пятницу Болгарское национальное телевидение.

По данным телеканала, еще пять человек получили травмы и направлены в больницы Бухареста. Двое пострадавших получили ожоги от 40% до 60% тела.

По первоначальной версии, взрыв произошел после того, как ковш экскаватора по неосторожности задел трубопровод.